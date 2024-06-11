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Цена шенгенской визы увеличилась для россиян

Источник:
РБК
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Визовый сбор для граждан России и еще ряда стран с 11 июня при получении шенгенской визы увеличился с 80 до 90 евро, говорится в сообщении Еврокомиссия (ЕК).

Соответствующее решение Европейская комиссия с учетом инфляции в 2020-2023 годах, приводит РБК сообщение ЕК. Для детей до 12 лет визовый сбор вырос с 40 до 45 евро.

В страны Шенгенского соглашения (действует с 1985 года) входят большинство стран ЕС, а также Норвегия, Швейцария и Исландия. Виза, полученная в одной из государств, позволяет посещать другие страны участницы – договора, между которыми отменен пограничный контроль.

До начала сентября 2022 года для россиян действовал упрощенный визовый режим с ЕС, он был приостановлен по инициативе Брюсселя на фоне военной операции на Украине.

После этого сбор за визу для граждан России вырос с 35 до 80€, также увеличился срок ее получения. Консульства стран ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года.

В 2023 году Россия вошла в пятерку лидеров по числу запросов на Шенген (520 тысяч.), доля отказов составила 10,6%. По сравнению с 2019-м показатель вырос в 13 раз.

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nicollaich

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