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Названы самые странные вопросы на собеседованиях

Источник:
Sibnet.ru
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели социологическое исследование, посвященное самым странным вопросам на собеседовании. В частности, такими 58% россиян считают вопросы о знаке зодиака и времени рождения.

Более половины респондентов (56%) также сталкивались с вопросами: «А зачем вам вообще работа?» и «Что бы вы загадали золотой рыбке?». Еще 51% россиян считают неуместными задачи на проверку личных качеств.

48% респондентов рассказали, что их спрашивали о семейном положении и наличии детей. С вопросами о внешнем виде сталкивались 41% соискателей. Стольким же пришлось отвечать на вопросы «Почему мы должны взять именно вас?» и «Почему вы хотите работать в нашей компании?»

Кроме того, 37% опрошенных считают странными вопросы, касающиеся долгосрочных планов: «Кем вы себя видите через пять, 10, 15 лет?» Задачи на проверку логического мышления посчитали неподходящими для трети респондентов (33%).

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Экономика #Рынок труда
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