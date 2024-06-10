НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Невозможный хвост увидели у «дьявольской кометы». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
275 2

Астроном Михаэль Ягер опубликовал в своем аккаунте в соцсети X необычную фотографию кометы 12P/Pons-Brooks, на которой у космического объекта хорошо различим «невозможный» второй хвост.

Примечательно, что второй хвост направлен в сторону Солнца, что нарушает законы физики. Все кометы имеют хвосты, однако их вектор всегда противоположен положению звезды.

Внимательное изучение необычной детали показало, что хвост на самом деле представляет собой оптическую иллюзию, которая возникла из-за определенного положения Земли относительно орбитальной плоскости кометы.

Комета 12P/Pons-Brooks с «невозможным» хвостом
Комета 12P/Pons-Brooks с «невозможным» хвостом
Фото: © twitter.com/komet123jager

На самом деле на фотографии видно лишь отражение солнечного света от газопылевого следа, оставленного небесным телом во время движения. Удивительные снимки 12P/Pons-Brooks были сделаны в обсерватории Хакос на территории Намибии.

Комета 12P/Pons-Brooks — периодическая комета из семейства Галлея, которая регулярно совершает обороты вокруг Солнца. Ее диаметр оценивается в 17 километров. В прошлый раз жители Земли смогли увидеть небесное тело в 1954 году,

Особенность 12P/Pons-Brooks заключается в том, что на ледяной поверхности кометы происходят периодические извержения в виде огромных струй, напоминающих рога дьявола. Именно поэтому ученые называют небесное тело «дьявольской кометой».

Тема: Человек и космос
Сильнейшие вспышки зафиксировали на Солнце
Ракетный двигатель впервые напечатали на принтере
Признаки жизни нашли в новом образце с Марса
Черные дыры оказались гигантскими «Звездами смерти»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Обсуждение (2)
Картина дня
Украина потеряла доверие Запада из‑за кадровых перестановок
Госдума предложила изменить процедуру проведения ЕГЭ
Кадыров заявил о наступлении в Сумской области Украины
Wildberries запустил экспресс-доставку за 15 минут
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
51
Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей
31
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео
23
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
17
Украина поставила западный ВПК «на растяжку»
15
ВСУ убили 22 человека при обстреле села в Херсонской области