Невозможный хвост увидели у «дьявольской кометы». ФОТО

Астроном Михаэль Ягер опубликовал в своем аккаунте в соцсети X необычную фотографию кометы 12P/Pons-Brooks, на которой у космического объекта хорошо различим «невозможный» второй хвост.

Примечательно, что второй хвост направлен в сторону Солнца, что нарушает законы физики. Все кометы имеют хвосты, однако их вектор всегда противоположен положению звезды.

Внимательное изучение необычной детали показало, что хвост на самом деле представляет собой оптическую иллюзию, которая возникла из-за определенного положения Земли относительно орбитальной плоскости кометы.

Комета 12P/Pons-Brooks с «невозможным» хвостом Фото : © twitter.com/komet123jager

На самом деле на фотографии видно лишь отражение солнечного света от газопылевого следа, оставленного небесным телом во время движения. Удивительные снимки 12P/Pons-Brooks были сделаны в обсерватории Хакос на территории Намибии.

Комета 12P/Pons-Brooks — периодическая комета из семейства Галлея, которая регулярно совершает обороты вокруг Солнца. Ее диаметр оценивается в 17 километров. В прошлый раз жители Земли смогли увидеть небесное тело в 1954 году,

Особенность 12P/Pons-Brooks заключается в том, что на ледяной поверхности кометы происходят периодические извержения в виде огромных струй, напоминающих рога дьявола. Именно поэтому ученые называют небесное тело «дьявольской кометой».