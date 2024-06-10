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Зеленский «засиял» от предложения американского сенатора

Источник:
CBS
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Президент Украины Владимир Зеленский «засиял» от предложения американского сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) конфисковать российские активы и объявить Россию спонсором терроризма.

По словам политика, Вашингтону следует конфисковать российские денежные средства, а также объявить Россию страной — спонсором терроризма. «Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», — рассказал Грэм CBS.

Сенатор отметил, что если США поможет официальному Киеву в конфликте с Россией, то в будущем Украина может стать для Вашингтона «лучшим деловым партнером».

Грэм подчеркнул, что в этом случае после установления мира все украинские природные богатства будет использовать Запад, а не Россия и Китай.

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Политика #Мир
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