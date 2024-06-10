Курс евро впервые с января опустился ниже 95 рублей

Курс евро на открытии торгов в понедельник, 10 июня на Московской бирже впервые с января 2024 года упал ниже отметки в 95 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Позднее евро отыграл потери и вернулся к отметке 96,19 рубля. Доллар, напротив, немного укрепился по отношению к рублю и торговался на уровне 89,39.

В целом на российском валютном рынке наблюдается позитив в отношении рубля. На стороне российской валюты по-прежнему играют фундаментальные факторы спроса и предложения, приводит РБК мнение эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера.

На рынке наблюдается повышенное предложение валюты за счет нормативов репатриации выручки экспортеров из-за рубежа и очередного увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма.

«На фоне пониженного спроса на валюту и повышенного предложения ждать девальвации рубля было бы странно», — пояснил Зельцер.