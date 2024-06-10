Законопроект о введении штрафов от 3 до 5 тысяч рублей за опасное вождение вносится в Госдуму, сообщил его автор, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Опасное вождение — теперь вне закона! Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. <…> За опасное вождение — реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму», — написал Нилов в телеграм-канале.

Законопроект вводит в КоАП новую статью 12.38. Согласно ей, штраф за опасное вождение составит от 3 до 5 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году, но административная ответственность до сих пор не установлена.

Что такое «опасное вождение»

Как утверждается в пояснительной записке, по вине водителей, которые опасно водят, совершается до 80% ДТП. Такую езду демонстрируют водители дорогих иномарок, они показывают «вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам».