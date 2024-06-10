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Минтруд подсчитал работающих в «тени» россиян

Источник:
«Известия»
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Минтруд РФ впервые оценил число занятых в теневом секторе экономики граждан России — в прошлом году их насчитывалось 9,6 миллиона, говорится в докладе ведомства.

Речь идет о тех, чья деятельность имеет признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (либо бизнеса) и приносит доход, но без официального оформления или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приводят «Известия» доклад Минтруда.

Больше всего занятых в «тени» зафиксировано в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии.

В Минтруде отметили, что дефицит кадров на рынке труда положительно влияет на легализацию рабочих отношений. У людей появляется больше возможностей официально и удачно трудоустроиться, сказано в докладе.

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