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Макрон проиграл выборы и распустил парламент

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон признал поражение своей партии на выборах в Европарламент и распустил Национальное собрание (нижней палаты французского парламента).

«Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии. Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — цитирует ТАСС заявление Макрона.

Президентская партия «Ренессанс» понесла тяжелое поражение на выборах в Европейский парламент (ЕП), где она набрала вдвое меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», которую поддержали 32% электората.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приветствовала решение о роспуске Национального собрания. «Мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию», — отметила она.


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Политика #Мир
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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏