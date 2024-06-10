Макрон проиграл выборы и распустил парламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал поражение своей партии на выборах в Европарламент и распустил Национальное собрание (нижней палаты французского парламента).

«Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии. Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — цитирует ТАСС заявление Макрона.

Президентская партия «Ренессанс» понесла тяжелое поражение на выборах в Европейский парламент (ЕП), где она набрала вдвое меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», которую поддержали 32% электората.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приветствовала решение о роспуске Национального собрания. «Мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию», — отметила она.