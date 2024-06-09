Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами

Канцлер Германии Олаф Шольц должен покаяться перед украинцами за то, что обрек их на истребление, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее Шольц заявил, что «Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться». «Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир», — сказал канцлер.

«Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев», — написал в своем телеграм-канале Медведев.

По его словам, Шольц должен также попросить прощение «за возрождение нацизма в форме бандеровщины». «За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», — подчеркнул Медведев.