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Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер Германии Олаф Шольц должен покаяться перед украинцами за то, что обрек их на истребление, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее Шольц заявил, что «Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться». «Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир», — сказал канцлер.

«Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев», — написал в своем телеграм-канале Медведев.

По его словам, Шольц должен также попросить прощение «за возрождение нацизма в форме бандеровщины». «За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», — подчеркнул Медведев.

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Политика #Мир
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