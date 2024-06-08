Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео

Российский БТР-82А с десантниками и украинский Bradley устроили безумную дуэль близ поселка Очеретино. Видео поединка попало в соцсети.

Встреча двух бронемашин произошла на окраине поселка, пишет «Российская газета». Из опубликованных кадров следует, что боевые машины на полной скорости едут навстречу друг другу по проселочной дороге и параллельно ведут стрельбу.

В лобовой схватке оба бронетранспортера пострадали — более тяжелый Bradley получил несколько попаданий из 30-миллиметровой пушки, а БТР-82А принял несколько очередей из скорострельной 25-милиметровой пушки «Бушмастер».

Отмечается, что экипаж БТР выжил и выполнил боевую задачу, высадив десант в поселке, занятом врагом.