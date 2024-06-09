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Наука открыла процесс «перезагрузки» мозга во время сна

Источник:
Nature
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Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили механизм «перезагрузки» мозга во время сна, действующий благодаря ослаблению нейронных связей.

Наука пока точно не знает, каковы реальные функции сна. Известно, что он критически важен для поддержания когнитивных функций. Есть мнение, что сон нужен для подготовки к усвоению новой информации, приводит журнал Nature слова нейробиолога Джейсона Рихеля.

Ученый вместе с коллегами подтвердил это предположение. Исследователи изучали активность синапсов у рыбок данио во время циклов сна и бодрствования. Они обнаружили, что нейроны увеличивали количество связей в период бодрствования и теряли их во время сна.

По мнению нейробиологов, процесс ослабления нейронных связей необходим для «перезагрузки» мозга. Без этого процесса люди на следующий день не могли бы учиться новому.

Эта работа подтвердила теорию синаптического гомеостаза, согласно которой сон является важнейшим механизмом для обновления мозга.

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