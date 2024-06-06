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Абоненты «Билайна» в Сибири остались без связи

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи «Билайна» в ряде сибирских регионов столкнулись с техническими трудностями — они не могут звонить, отправлять сообщения или пользоваться мобильным интернетом.

Сайт «Сбой.рф» подтверждает наличие проблемы — портал получает много жалоб на работу «Билайна». К данному часу их количество приближается к трем тысячам.

Больше всего недовольных в Новосибирской области — каждая третья жалоба из этого региона. Также на отсутствие связи жалуются жители Алтайского края, Кузбасса, Красноярского края, Омской и Томской областей, Республики Алтай.

«В Республике Алтай люди массово идут в салоны, думая, что с симкой проблема. В салонах очень много обращений по этому поводу», — рассказал Sibnet.ru один из очевидцев.

Оператор пока никак не комментирует происходящее. Предположительно, проблемы могли возникнут в результате аварии или технического сбоя.

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Хайтек #Интернет #Новосибирск #Кузбасс #Республика Алтай #Алтайский край
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