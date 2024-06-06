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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ определил срок жизни Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ подтвердил отставку самой популярной модели — Lada Granta, ее снимут с производства в ближайшие пять лет, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Мы считаем, что это будет в среднем в пятилетней перспективе, начиная с будущего года», — цитирует ТАСС Соколова.

Lada Granta выпускается с 2012 года и представляет собой упрощенную и удешевленную версию Kalina. В основе лежит платформа «Гамма». Семейство включало несколько типов кузовов — лифтбек, седан, универсал и Cross-вариант.

В 2018 году Granta пережила рестайлинг, получив X-образную решетку на манер Vesta. Granta последние годы занимает первое место по объемам продаж на российском рынке. В 2023 году было реализовано более 206 тысяч машин.

Место Granta займет Lada Iskra. Старт производства этой модели намечен на начало 2025 года.

Тема: Русские машины
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