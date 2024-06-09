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Древнейшую форму жизни нашли на Ближнем Востоке

Источник:
Naked Science
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Биологи из Саудовской Аравии обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Ранее здесь не находили ничего подобного.

Земля существует уже около 4,5 миллиарда лет и большую часть этого времени ее населяет жизнь. Науке пока не знает, когда точно зародилась жизнь, зато известно, какие живые организмы тогда доминировали — строматолиты.

Эти ископаемые многоклеточные организмы со слоистой структурой жили главным образом в архее и протерозое. Самая древняя их находка датируется 3,7 миллиарда лет назад. Таких образований осталось мало и обычно они встречаются в биомах с экстремальными условиями вроде гиперсоленых или щелочных водоемов. В морях их находили всего дважды, приводит Naked Science отчет ученых.

Биологи обнаружили новый регион, заселенный живыми строматолитами. Древние организмы нашли в Красном море на острове Шейбара. Их возникновение ученые объяснили особенностями экологии. Приливы и отливы регулярно увлажняют строматолиты, штормов в этом регионе почти не бывает, а поверхность крайне соленая.

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