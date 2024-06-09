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Частый секс снизил риск смерти от гипертонии

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые установили связь между частотой половых контактов и риском смерти от всех причин у людей с повышенным артериальным давлением, говорится в сообщении Первого клинического медицинского колледжа Университета традиционной китайской медицины Гуанчжоу (Китай).

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1,3 миллиарда людей в мире живут с гипертонией, но 46% даже не подозревают об этом и лишь 21% контролируют свое состояние. А игнорировать этот недуг нельзя потому, что артериальная гипертензия — главная причина преждевременных смертей в мире.

Китайские ученые высказали предположение, что снижение частоты половых контактов может выступать ранним предиктором смерти от всех причин у людей от 20 до 59 лет, страдающих артериальной гипертензией. Исследователи провели эксперимент, изучив данные 4565 пациентов с таким заболеванием.

Оказалось, сексуальная активность действительно оказывает защитное действие на общее состояние здоровья и сердечно-сосудистую систему, приводит отчет ученых журнал The Journal of Sexual Medicine.

Наряду с переходом к здоровому образу жизни регулярный секс может стать фактором снижения артериального давления, отметили ученые.

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