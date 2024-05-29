Установлен новый лимит для переводов без открытия счета

Президент Владимир Путин подписал закон об ограничении до 100 тысяч рублей максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счета. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы переводов для физических лиц без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации.

Ранее в соответствии с российским законодательством перевод денежных средств на сумму от 15 тысяч рублей и выше по поручению физического лица без открытия банковского счета осуществлялся при условии проведения упрощенной идентификации.

При этом максимальная сумма такого перевода не была определена. Это обстоятельство не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь данный пробел устранен.

Закон вступает в силу по истечении 365 дней со дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля.