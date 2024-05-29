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Владелец AliExpress перестал принимать платежи в рублях

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания Alibaba, которая владеет AliExpress, ужесточила условия для российского бизнеса. В частности, она прекратила принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию.

Ограничения могут затронуть большое число поставщиков в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Так, эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов напомнил, Alibaba — излюбленный источник товаров для многих так называемых перекупов.

«Очевидно, что для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями уже живут больше двух лет и учатся обходить их всевозможными способами», — отметил он.

По его словам, сейчас на площадке не проходит оплата с российских карт. Покупателям придется задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, однако непонятно, как физически товар будет отправляться в Россию.

Ужесточение политики Alibaba и проблемы с переводами в банки Китая вызваны одними причинами — угрозой вторичных санкций со стороны США, отметил экономический эксперт Семен Новопрудский.

Пресс-служба AliExpress СНГ при этом заявила, что оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме. Выручка «дочки» Alibaba в России в 2023 году сократилась на 36%, до 10 миллиардов рублей, в 2020 году китайская компания прекратила инвестировать в проект.

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Экономика #Торговля
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