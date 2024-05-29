Минсельхоз опроверг слухи о гибели черешни в России из‑за погоды

Погодные условия 2024 года практически не повлияли на формирование урожая черешни в России, говорится в сообщении в Минсельхозе.

В России основные плантации черешни сосредоточены в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На их долю приходится более 98% от общего объема производства черешни в организованном секторе по стране, пояснили в ведомстве.

«Снижение прогнозных объемов производства в этих субъектах не прогнозируется», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, повреждения плантаций черешни в связи с заморозками в начале мая зафиксированы в Центральном федеральном округе и в Ростовской области. Но в этих регионах незначительный объем ее производства.

«Минсельхоз России сохраняет общий прогноз по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года», — подчеркнули в ведомстве.