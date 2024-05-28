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СДЭК назвал сроки восстановления работы

Источник:
РИА Новости
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Пункты выдачи заказов оператора доставки документов и грузов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщил директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен.

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — сказал он.

Ранее компания заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудники делают все необходимое, чтобы они скорее оказались у владельцев. Сервис не может возобновить выдачу заказов уже третьи сутки.

Сбой, нарушивший работу в том числе сайта и приложения СДЭК, мог быть вызван атакой с использованием вируса-шифровальщика. Ответственность за атаку взяла на себя проукраинская хакерская группа Head Mare.

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