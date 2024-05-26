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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Гладков сообщил о погибших в результате украинских обстрелов

Источник:
Sibnet.ru
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Четверо жителей погибли, 18 получили в результате украинских ударов по территории Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли четыре мирных жителя», — написал в своем телеграм-канале Гладков.

По его словам, 18 человек получили ранения, двое из них — дети. Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации, их могут при необходимости отправить на лечение в Москву.

В субботу, 25 мая в Белгороде и окрестностях четыре раза объявляли ракетную опасность. СМИ сообщали о 20 взрывах, которые были слышно вечером в областном центре.

Силы ПВО сбили над регионом противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire, сообщило Минобороны России.

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Оборона #Конфликты
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ld_andrey

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velam

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