Гладков сообщил о погибших в результате украинских обстрелов

Четверо жителей погибли, 18 получили в результате украинских ударов по территории Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли четыре мирных жителя», — написал в своем телеграм-канале Гладков.

По его словам, 18 человек получили ранения, двое из них — дети. Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации, их могут при необходимости отправить на лечение в Москву.

В субботу, 25 мая в Белгороде и окрестностях четыре раза объявляли ракетную опасность. СМИ сообщали о 20 взрывах, которые были слышно вечером в областном центре.

Силы ПВО сбили над регионом противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire, сообщило Минобороны России.