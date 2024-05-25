Стартовали российские продажи Tesla Cybertruck

Автомобили Tesla Cybertruck стали продавать в России. Официальных поставок в страну нет, поэтому все машины завозятся по параллельному импорту.

Так, в Москве уже доступен редкий Tesla Cybertruck 2024 года выпуска с крошечным пробегом 120 километров из стартового тиража Foundation Series, который включал всего тысячу машин.

Покупателю он обойдется в 36,9 миллиона рублей. При этом в Соединенных Штатах в пересчете на рубли Tesla Cybertruck аналогичной комплектации и серии стоит 10,7 миллиона. Таким образом, добравшись до России, машина подорожала в 3,5 раза.

Данная версия оснащена тремя электродвигателями суммарной мощностью 845 лошадиных сил. При снаряженной массе 3104 килограммов разгон до 97 километров в час занимает 2,6 секунды. Заявленный запас хода составляет 515 километров.