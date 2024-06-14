Предсказан эмоциональный скачок цен на авто из-за санкций

Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) готовится к эмоциональному всплеску цен на автомобили в России, заявил вице-президент организации Алексей Григорьев.

«Сейчас на рынке возможен некий всплеск по ценам на автомобили и запасным частям, вызванный эмоциональным волнением населения, но это в краткосрочной перспективе», — цитирует Autonews.ru Григорьева.

Но, по его словам, продавцы знают, как действовать в таких ситуациях. Вице-президент РОАД сравнил ситуацию с тем, что происходило два года назад, когда нарушились логистические цепочки.

«Параллельный импорт очень чувствителен к экономическим переменам. Поэтому я уверен, подорожания избежать не получится. Это касается и нас, и наших коллег», — сообщил изданию сотрудник одного из автосалонов.

Член правления союза автосервисов России Илья Плисов уверен, что невозможность обменять валюту может остановить закупочную деятельность участников рынка, а внебиржевой рост цены на валюту неизбежно приведет к подорожанию автомобилей и запчастей.

По его словам, если возможность проведения оплаты автомобилей и запчастей за рубеж заметно снизится, то цены на них вырастут за месяц. Еще через 3-4 месяца по отдельным позициям и товарным группам может сформироваться дефицит.