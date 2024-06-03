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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta поставила исторический рекорд по продажам

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ в мае продал 40,8 тысячи машин Lada — это на 70,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте компании.

«Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 тысяч автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели. Всего за 5 месяцев продано 51,7 тысячи Lada Vesta нового поколения», — говорится в сообщении.

Также в мае АвтоВАЗу удалось продать 18 тысяч Lada Granta (+5,8% в сравнении с маем 2023 года). Модель Niva Legend, в свою очередь, разошлась тиражом в 3,2 тысячи автомобилей (+10,7%). Также было куплено 3,9 тысячи Niva Travel (+14,2%).

Продажи коммерческих автомобилей Lada в мае 2024 года составили 593 единицы (+111,8% к маю 2023 года). Всего в январе-мае 2024 года продано 2 475 коммерческих автомобилей Lada (+83,1% к аналогичному периоду прошлого года).

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