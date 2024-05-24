Госдума предложила сократить рабочие часы для женщин

Госдума предложила сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. Соответствующее обращение направлено в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

Предполагается, что мера станет обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.

Женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России по состоянию на март 2023 года. Депутаты отмечают, что это один из самых высоких показателей в мире. При этом продолжительность рабочей недели в стране растет — она достигла рекордных 38 часов 30 минут.

«Увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин — всего на четыре минуты», — говорится в обращении.

При этом женщины продолжают выполнять большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день, указывается в документе. Если бы женщинам в России платили медианную зарплату за работу по дому, они бы заработали более 22 триллионов рублей.