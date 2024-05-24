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Япония ввела санкции против России за оружие из КНДР

Источник:
ТАСС
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Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР, говорится в заявлении японского МИД.

В санкционные списки были добавлены одно физлицо и девять юрлиц из России, два юрлица с Кипра, приводит ТАСС заявление Токио. В частности, под японские санкции, предполагающие заморозку активов в случае их обнаружения, попал генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик.

Сама авиакомпания также была включена в санкционные списки наряду с военным полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ. Япония в рамках санкций против России также ввела ограничения против кипрских компаний IBEX Shipping и Azia Shipping.

В своем заявлении МИД Японии в очередной раз обвинил РФ в якобы имевших место закупках вооружений у КНДР. Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.

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Политика #Мир
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number10

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pepelmetal

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Н. Рожнов 1983

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Maniac.

С яйцами так жн говорили, а в итоге, уже больше года не могут официально соврать почему. Придумывают...