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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Двое прохожих погибли в Симферополе при ракетном ударе ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Двое случайных прохожих погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Также в районе Алушты пустующий объект, предназначенный для хозяйственных нужд, был поражен ракетами, написал Аксенов в своем телеграм-канале. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия, добавил он.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — призвал он.

Крым с начала специальной военной операции подвергается атакам ракет и беспилотников. Накануне полуостров и черноморское побережье Краснодарского края подверглись массированной атаке. ПВО тогда за сутки сбила 123 дрона.

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