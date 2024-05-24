Двое прохожих погибли в Симферополе при ракетном ударе ВСУ

Двое случайных прохожих погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Также в районе Алушты пустующий объект, предназначенный для хозяйственных нужд, был поражен ракетами, написал Аксенов в своем телеграм-канале. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия, добавил он.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — призвал он.

Крым с начала специальной военной операции подвергается атакам ракет и беспилотников. Накануне полуостров и черноморское побережье Краснодарского края подверглись массированной атаке. ПВО тогда за сутки сбила 123 дрона.