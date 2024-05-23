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Электрическая ложка сделает еду соленой

Источник:
Sibnet.ru
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Японская компания Kirin представила электрическую ложку, которая воздействует на молекулы ионов натрия на языке слабым электрическим разрядом, делая тем самым пищу соленой.

Разработчики уверяют, что такая ложка увеличивает соленость продуктов приблизительно в полтора раза. Таким образом, в блюда можно будет добавлять меньше вредной для здоровья соли без ущерба для ощущений.

ВОЗ рекомендует принимать в сутки не больше 2000-2300 миллиграмма натрия, что соответствует 5-6 граммам соли. При этом в среднем человек потребляет в день 10-12 граммов соли, что вызывает проблемы со здоровьем.

Так, чрезмерное потребление соли может вызвать заболеваниях почек, печени, сердечно-сосудистой системы, приводит к вымыванию кальция и появлению отеков. Электрическая ложка при регулярном использовании поможет снизить потребление натрия.

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