Подержанные автомобили Lada резко подорожали

Подержанные автомобили Lada существенно подорожали в России. Так, если год назад средняя цена трехлетней Lada Granta составляла 758 тысяч рублей, то сейчас трехлетний экземпляр стоит 916,3 тысячи рублей.

В 2023 году средняя стоимость трехлетней Niva Legend составляла 885,3 тысячи рублей, сейчас — 967,5 тысячи рублей. Для сравнения, новая Niva Legend стоит от 881 тысяч рублей. Таким образом, подержанная модель сейчас стоит дороже новой.

Сильнее всего в цене прибавила Lada Largus — год назад средняя цена машины составляла 1,08 миллиона рублей, сейчас — 1,58 миллиона рублей. Подорожание составило сразу 46%. Новый универсал Largus у дилеров стоит 1,66 миллиона рублей.

Единственная модель, которая за год практически не подорожала — Vesta. Стоимость подержанного трехлетнего экземпляра в настоящее время составляет 1,4 миллиона рублей, столько же она стоила год назад.