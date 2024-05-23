НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк назвал условие снижения ключевой ставки

Источник:
ТАСС
142 0

Главным условием смягчения денежно-кредитной политики станет снижение темпов потребительского кредитования, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие вида кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок», — сказала Данилова в ходе XXIV Всероссийской банковской конференции.

Ожидается, что на июньском заседании совета директоров будет предметно рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки. Эксперты Центробанка считают, что российская экономика остается в состоянии перегрева.

Это создает устойчивое инфляционное давление, а поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени.

Еще по теме
Новый средний класс появился в России
Центробанк потребовал убрать лимиты по суточным переводам
Евросоюз передаст доходы от российских активов Украине
Россиянам введут ограничения на денежные переводы
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Мишустин раскритиковал авто Volga за китайский руль
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Фантастический варп-двигатель оказался реальностью
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ узнали о задержании замначальника Генштаба
Самолеты Boeing рискуют взорваться в полете из-за заводского дефекта
Минобороны сообщило о взятии Андреевки
ЛДПР придумала выплату 200 тыс. руб. молодым матерям
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
32
Врач объяснил пользу от утреннего секса для женщин и мужчин
25
Ирландия, Испания и Норвегия признали палестинское государство
24
Российский военный попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться
16
Перелом СВО: зачем Россия наступает на Харьковскую область