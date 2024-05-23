Центробанк назвал условие снижения ключевой ставки

Главным условием смягчения денежно-кредитной политики станет снижение темпов потребительского кредитования, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие вида кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок», — сказала Данилова в ходе XXIV Всероссийской банковской конференции.

Ожидается, что на июньском заседании совета директоров будет предметно рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки. Эксперты Центробанка считают, что российская экономика остается в состоянии перегрева.

Это создает устойчивое инфляционное давление, а поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени.