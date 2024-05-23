Новый средний класс появился в России на фоне сильного потребления и роста зарплат, сообщил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на Всероссийской банковской конференции.

Эксперт напомнил, что средний рост зарплат в стране составляет порядка 16–18%, однако некоторые отрасли показывают более существенное увеличение. В этом списке — обработка, IT и строительство.

«В этих трех группах рост заработных плат — 25–27% год к году, и это второй год рекордного роста. Понятно, что огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», — отметил Матовников.

В феврале Росстат отчитался о росте реальных зарплат в 2023 году на рекордные за пять лет 7,8%. Так, среднемесячная номинальная зарплата по итогам года составила 73 709 рублей. По сравнению с 2022 годом она выросла на 14,1%.

Лидерами по росту зарплат в 2023 году стали отрасли, которые аналитики связывают с активным импортозамещением, строительством и гособоронзаказом. Одновременно с ростом зарплат в последние годы в стране падает уровень безработицы.