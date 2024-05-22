«Калашников» впервые показал полет беспилотника «Скат 350М»

Концерн «Калашников» впервые показал на видео полет беспилотного летательного аппарата СКАТ 350 М, предназначенного для круглосуточного ведения воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах.

«СКАТ 350 М эффективно используется нашими военнослужащими в зоне проведения СВО: на его счету обнаруженные РСЗО RM-70 Vampire, разная боевая техника, склады боеприпасов и ГСМ, военные предприятия и другие вражеские цели, которые впоследствии были уничтожены высокоточными ударами ВКС России», — говорится в сообщении концерна.

Беспилотник отличают улучшенные аэродинамические свойства. У него повышены механическая прочность конструкции крыла и управляющих элементов, что положительно сказывается на надежности в эксплуатации.

«СКАТ 350 М» серийно выпускается на Ижевском авиационном заводе, который входит в концерн «Калашников».