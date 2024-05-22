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«Калашников» впервые показал полет беспилотника «Скат 350М»

Источник:
Sibnet.ru
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Концерн «Калашников» впервые показал на видео полет беспилотного летательного аппарата СКАТ 350 М, предназначенного для круглосуточного ведения воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах.

«СКАТ 350 М эффективно используется нашими военнослужащими в зоне проведения СВО: на его счету обнаруженные РСЗО RM-70 Vampire, разная боевая техника, склады боеприпасов и ГСМ, военные предприятия и другие вражеские цели, которые впоследствии были уничтожены высокоточными ударами ВКС России», — говорится в сообщении концерна.

Беспилотник отличают улучшенные аэродинамические свойства. У него повышены механическая прочность конструкции крыла и управляющих элементов, что положительно сказывается на надежности в эксплуатации.

«СКАТ 350 М» серийно выпускается на Ижевском авиационном заводе, который входит в концерн «Калашников».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))