Старший сын Кадырова второй раз за три месяца стал министром

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 18-летний Ахмат назначен министром республики по физической культуре и спорту. До этого в феврале он получил пост министра по делам молодежи.

О новой должности сына глава Чечни написал в телеграм-канале. Новым министром по делам молодежи стал Рамзан Висмурадов, возглавлявший спортклуб «Ахмат». Он — муж дочери Кадырова Табарик.

«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие. Все они являются достойными членами команды», — заявил Кадыров.

Ахмат — шестой ребенок и первый сын Рамзана Кадырова. Назван в честь деда по отцу, президента Чечни. С 2022 года занимает должность советника главы Чечни, регионального председателя Российского движения детей и молодежи.

В ноябре 2023 года он был назначен замминистра Чечни по физической культуре, а в феврале — министром по делам молодежи. Он награжден высшим орденом парламента республики «Честь Отечества» и орденом Кадырова.