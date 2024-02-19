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Старший сын Кадырова стал министром в 18 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и министр по делам молодежи Чечни, сын главы Чечни Ахмат Кадыров
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и сын главы Чечни Ахмат Кадыров
Фото: © телеграм-канал ЛОРД

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат занял пост министра по делам молодежи республики, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Даудов в телеграм-канале поздравил Ахмата Кадырова с вручением ордена Кадырова, в посте он назвал его «министром Чеченской Республики по делам молодежи».

Ахмат «последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» ЧР, а также первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике», перечислил спикер чеченского парламента.

Должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Кадыров получил четыре месяца назад.

Ахмат — шестой ребенок и первый сын Рамзана Кадырова. Назван в честь деда по отцу, президента Чечни.

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