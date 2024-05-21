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Спрос на малогабаритные квартиры упал в России

Источник:
«Известиям»
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Спрос на покупку малогабаритных квартир снизился, в частности, доля однушек на вторичном рынке, приобретаемых в ипотеку, уменьшилась в 1,5 раза, сообщили участники рынка.

«Без ипотеки в мае прошлого года студии и однушки в новостройках покупали 75%, в этом году — 70,6%, вторичка снизилась почти на 12%. При этом раньше к таким объектам интерес только повышался», — рассказала «Известиям» исполнительный директор компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Зафиксировано падение интереса не только на однокомнатные квартиры, но и на студии, добавил основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин.

«Падение связано с завершением многих льготных программ. В то время как хорошие ставки предлагаются покупателям в рамках семейной и IT-ипотеки. Вместе с тем пользующиеся этими программами россияне предпочитают приобретать квартиры большей площадью и с большим количеством комнат», — считает эксперт.

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