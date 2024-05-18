Украина попросила США разрешить удары по России

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России.

Официальный Киев также попросил помощи в определении целей на территории России, по которым ВСУ могли бы нанести удары, пишет The Wall Street Journal. В настоящее время запрос находится на рассмотрении.

Ранее Великобритания разрешила Украине использовать британское оружие для атак по Крыму. Лондон считает полуостров украинским и не признает итоги референдума 2014 года, по которым он вошел в состав России.

После передачи Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет ATACMS стало известно, что условием поставок было требование Белого дома не использовать его для нанесения ударов по России. При этом территории Крыма под данное требование не подпадает.