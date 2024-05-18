НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина попросила США разрешить удары по России

Источник:
Sibnet.ru
217 1

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России.

Официальный Киев также попросил помощи в определении целей на территории России, по которым ВСУ могли бы нанести удары, пишет The Wall Street Journal. В настоящее время запрос находится на рассмотрении.

Ранее Великобритания разрешила Украине использовать британское оружие для атак по Крыму. Лондон считает полуостров украинским и не признает итоги референдума 2014 года, по которым он вошел в состав России.

После передачи Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет ATACMS стало известно, что условием поставок было требование Белого дома не использовать его для нанесения ударов по России. При этом территории Крыма под данное требование не подпадает.

Еще по теме
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
Зеленский допустил потерю Харькова
Силы ПВО сбили над Крымом пять ракет ATACMS
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Белоусов оценил необходимость новой мобилизации
Дэвид Бекхэм выгулял своих курочек. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
44
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
20
Shaman получил премию Минобороны России
20
Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны