Бойцы СВО впервые участвовали в параде на Красной площади

Расчет, состоящий из участников специальной военной операции (СВО), впервые прошел по Красной площади во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило Минобороны России.

Расчет прошел под знаменами боевых частей, освобождавших в годы Великой Отечественной войны Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу. В строю офицеры и солдаты, которые прибыли с линии боевого столкновения.

Во главе строя Герой России подполковник Евгений Хабаров. Среди участников — семь героев Российской Федерации, 24 кавалера ордена Мужества.

«Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами — вся Россия!» — сказал во время выступления перед парадом президент Владимир Путин.