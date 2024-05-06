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Кот проиграл Еноту в «Маске»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Кот занял второе место в шоу «Маска», он получил четыре голоса против двух, чтобы его разоблачили.

Члены жюри решили разоблачить Кота в шаге от победы в проекте. Они были уверены, что за маской скрывалась певица Ани Лорак и оказались правы. Под маской Кота все это время скрывалась Лорак.

Третье место досталось Бабочке, которой оказалась Люся Чеботина. Четвертое место в «Маске» занял Змей Горыныч. Под маской скрывалось трио Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа.

Ранее в «Маске 5» были раскрыты Акула (Артем Качер), Арлекин (Mia Boyka), Водяной (Стас Ярушин), Горилла (Акмаль), Кактус (Катя Иванчикова), Кукуруза (Сергей Майоров), Матрешка (Анастасия Стоцкая), Мотылек (Настасья Самбурская), Перец (Дава), Щенок (Денис Клявер).

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