Гецати доведет Меганскую до слез в шоу «Невеста. Экстра любовь»

Телезрители седьмого выпуска шоу «Невеста. Экстра любовь» увидят страстное свидание Константина Гецати и Ольги Меганской (экс-участница группы «ВИА гра»), которое закончится истерикой девушки.

В новом выпуске Гецати пригласит фаворитку проекта на индивидуальное свидание. Они прокатятся на воздушном шаре, где будут страстно обниматься, а затем отправятся на обед. В конце свидания случится неприятный разговор, где главный герой обвинит девушку в неискренности и предложит дружбу, что вызовет у Меганской истерику.

«Мы только что обнимались на шаре, как будто мы любовники! Если он не видит во мне никакой взаимности, у меня вопрос: а что мы вообще тогда здесь делаем? Зачем я обнимаю незнакомого мужчину? Как же то, что вроде только что было? Он просто посмеялся над моими чувствами», -—со слезами выскажется участница.

Кроме этого, в выпуске Гецати проверит девушек на хозяйственность. Участницы приготовят для него обед, а потом все вместе сыграют в «Вопрос-ответ», где многие вопросы оказались непростыми.

Седьмой выпуск шоу «Невеста. Экстра любовь» покажут в субботу, 4 мая, в 21.30 на ТНТ.