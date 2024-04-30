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Назван самый вредный овощ

Источник:
Sibnet.ru
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Наиболее вредным из овощей является картофель, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

«Все его сорта имеют высокий гликемический индекс — коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

По словам врача, употребление картофеля может приводить к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на организме. В частности, это провоцирует поджелудочную железу вырабатывать дополнительный инсулин, чтобы снизить уровень сахара.

В результате также запускается процесс накопления жиров. По этой причине людям, например, с сахарным диабетом или ожирением рекомендовано ограничить его употребление, уточнила Утюмова.

«Стоит отметить, что гликемический индекс рассчитывается на основе отдельно взятого продукта и может меняться в зависимости от приготовления. Так, например, у картофельного пюре он выше, чем у запеченной с кожурой картошки или вареной в мундире», — отметила врач.

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Жизнь #Здоровье
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