СМИ узнали о содержании большого пакета помощи США Украине

США готовят новый пакет военной помощи Украине, как ожидается, он будет намного больше предыдущего на сумму 300 миллионов долларов, который был передан в марте, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Новая партия вооружений включит боевые машины пехоты Bradley, многоцелевые автомобили HMWWV , бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы. В новом пакете помощи также будут артиллерия и ПВО, рассказали источники.

По их словам собеседников, этот пакет помощи поможет удовлетворить потребности Украины на поле боя.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. 13,8 миллиарда долларов из нее планируется направить на закупку вооружений для Киева.