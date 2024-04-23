Вышел трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» появился в Сети и раскрыл основную задумку режиссера.

В трейлере показано много сцен с Логаном (Хью Джекман), который находится в депрессии. Наемник Уэйд Уилсон уговаривает Логана вернуться и снова стать Росомахой, чтобы помочь ему в новой миссии.

В какой-то момент оказывается, что у Логана возникли проблемы с когтями, но, по словам Дэдпула, для «Росомах старше 40 лет» это нормально.

Новый «Дэдпул» станет воссоединением Рейнольдса и Джекмана, которые ранее вместе снимались в фильме 2009 года «Люди Икс: Начало. Росомаха». В картине также снялись Эмма Коррин («Корона»), Морена Баккарин («Светлячок»), Дженнифер Гарнер («Перл-Харбор»), Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение») и другие.