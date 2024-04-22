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Власти занялись погревшими руки у Вечного огня в Хакасии девушками

Источник:
Sibnet.ru
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Видео, на котором две девушки на территории Мемориала воинской славы в Абакане греют руки о пламя Вечного огня, наступают ногами на постамент и нецензурно выражаются, привлекло внимание правоохранителей. Личности нарушительниц установлены, сообщила пресс-служба МВД по Хакасии.

Одна из девушек снимала все происходящее на телефон, а затем видеозапись была размещена в их общем мессенджере. Личности участниц установлены — это16-летняя и 17-летняя студентки абаканских техникумов. Видео было снято 9 марта.

Следователи начали проверку на предмет осквернения символов воинской славы России. Действия несовершеннолетних оценят и примут процессуальное решение.

В настоящее время с девушками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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ЧП #Криминал #Хакасия
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