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СМИ узнали о претендентах на отставку среди губернаторов

Источник:
«Ведомости»
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Фото: © пресс-служба президента России

Губернаторы Оренбургской, Калининградской и Нижегородской областей могут покинуть свои должности в течение месяца, причем двое из них уйдут с повышением, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов, уточнил один из источников. Другие источники назвали исключение — это губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам источников, отставка Паслера в том числе из-за ситуации с паводками в регионе, но он и сам ранее просил об уходе.

Среди других возможных «отставников» источники называют главу Нижегородской области Глеба Никитин и губернатора Калининградской области Антона Алиханова — они оба могут пойти на повышение.

Источники также говорят про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

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