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Госдума предложила изменить систему поддержки семей

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением сформировать систему поддержки семей так, чтобы их благосостояние возрастало по мере увеличения числа детей.

«Предложила сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. Россия столкнулась с угрозой серьезного демографического кризиса. Чтобы исправить эту тенденцию, надо изменить систему мер соцподдержки», — написала она в своем телеграм-канале.

В качестве первого шага депутат предложила пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Сейчас по постановлению правительства пособие назначается, когда доход каждого члена семьи на душу населения не превышает одного прожиточного минимума.

Максимальный размер пособия может достигать 100% от величины прожиточного минимума. Парламентарий предложила сделать систему прогрессивной, предусматривающей рост размера максимального пособия и лимита среднедушевого дохода в связи с увеличением числа детей.

Для семьи, в которой один ребенок, пособие должно назначаться, как и прежде: если доход на одного члена семьи ниже одного прожиточного минимума, минимальный размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума, максимальный — 100%.

Для семьи с двумя детьми пособие предлагается назначать, если доход на одного члена семьи ниже 1,5 прожиточного минимума, минимальный размер пособия составляет 100%, максимальный — 150%.

Для семей с тремя детьми депутат предложила назначать пособие, если доход на одного члена семьи ниже двух прожиточных минимумов, минимальный размер пособия составляет 150%, максимальный — 200%.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.