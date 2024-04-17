Госдума предложила изменить систему поддержки семей

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением сформировать систему поддержки семей так, чтобы их благосостояние возрастало по мере увеличения числа детей.

«Предложила сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. Россия столкнулась с угрозой серьезного демографического кризиса. Чтобы исправить эту тенденцию, надо изменить систему мер соцподдержки», — написала она в своем телеграм-канале.

В качестве первого шага депутат предложила пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Сейчас по постановлению правительства пособие назначается, когда доход каждого члена семьи на душу населения не превышает одного прожиточного минимума.

Максимальный размер пособия может достигать 100% от величины прожиточного минимума. Парламентарий предложила сделать систему прогрессивной, предусматривающей рост размера максимального пособия и лимита среднедушевого дохода в связи с увеличением числа детей.

Для семьи, в которой один ребенок, пособие должно назначаться, как и прежде: если доход на одного члена семьи ниже одного прожиточного минимума, минимальный размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума, максимальный — 100%.

Для семьи с двумя детьми пособие предлагается назначать, если доход на одного члена семьи ниже 1,5 прожиточного минимума, минимальный размер пособия составляет 100%, максимальный — 150%.

Для семей с тремя детьми депутат предложила назначать пособие, если доход на одного члена семьи ниже двух прожиточных минимумов, минимальный размер пособия составляет 150%, максимальный — 200%.