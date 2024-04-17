Вывод российских миротворцев из Карабаха начался, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что миротворцы начали покидать пункты дислокации, ранее сообщили азербайджанские СМИ. Армянские издания отметили, что вывод будет вестись поэтапно.

«Да, это действительно так», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные им в ответ на просьбу журналистов подтвердить информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.