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Кремль заявил о выводе российских миротворцев из Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
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Вывод российских миротворцев из Карабаха начался, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что миротворцы начали покидать пункты дислокации, ранее сообщили азербайджанские СМИ. Армянские издания отметили, что вывод будет вестись поэтапно.

«Да, это действительно так», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные им в ответ на просьбу журналистов подтвердить информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. 

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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...