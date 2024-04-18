Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Приключенческий фильм «Сто лет тому вперед» выходит в прокат в четверг, 18 апреля, и претендует стать главной новинкой уикенда в кинотеатрах.

В центре сюжета школьник Коля Герасимов, который живет в современной Москве, Алиса Селезнева из будущего.

Коля – обычный парень и ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое — любовь и дружбу.

Среди других новинок — датская драма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном. По сюжету, датскии король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли, где свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику.

Также в прокате появятся ирландская драма с Энтони Хопкинсом «По Фрейду», американский триллер «Город тайн: Исчезнувшая», фильм ужасов с Николасом Кейджем «Судная ночь в Аркадии», российская драма с Верой Кинчевой и Юрием Быковым «Чайка».