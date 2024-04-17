Премьер Венгрии заявил о необходимости смены руководства ЕС

Нынешнее руководство Евросоюза должно подать в отставку, поскольку все его проекты провалились, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«У нас есть руководство Европейского Союза с несколькими крупными проектами, выбранными им самим, такими как "зеленый переход", политика устойчивого развития, миграции, военная и санкционная политика, — и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, а нам нужны новые лидеры», — приводит ТАСС заявление премьера Венгрии.

Орбан напомнил высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Венгрия не получит денег от ЕС из-за ее миграционной и гендерной политики. По его словам, система верховенства закона и условностей, созданная Евросоюзом, обернулась инструментом политического шантажа.

Ранее правительство Венгрии выступило против политики Евросоюза в области миграции и не поддержало новый миграционный пакт ЕС. Орбан заявил, что «миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза».