Зеленский заявил о готовности к переговорам

Украина готова к переговорам, однако Москва их не хочет, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского в интервью PBS, Путин «не готов ни к каким переговорам». При этом украинский лидер сослался на документы американской разведки и собственные данные.

«Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа. И для него победа — это уничтожить Украину», — сказал он.

Вместе с тем, добавил Зеленский, он готов к переговорам с теми, «кто хочет мира». Инициатива по мирному урегулированию, по его мнению, должна исходить со стороны Киева, который, по его словам, хочет завершения конфликта «справедливым миром».

Поэтому саммит по предложенной Украиной «формуле мира», который назначен на июнь в Швейцарии, пройдет без России, чтобы она не заблокировала план, уточнил украинский президент.