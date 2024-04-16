Составлен топ стран с самыми большими ягодицами у женщин

Самые большие ягодицы у женщин из ЮАР — обхват бедер у жительниц составляет 106 сантиметров, Россия занимает шестое место из 17 стран в рейтинге, составленном компанией Gitnux.
Рейтинг стран с самыми большими ягодицами у женщин
- ЮАР — обхват бедер 106 сантиметров
- Аргентина — 104,1 сантиметра
- Швеция — 103,9 сантиметра
- Греция — 103,5 сантиметра
- Германия — 103,1 сантиметра
- Россия — 102,9 сантиметра
- Италия — 102,9 сантиметра
- Австралия — 102,8 сантиметра
- Канада — 102,3 сантиметра
- Нидерланды — 102,2 сантиметра
- Франция — 102,2 сантиметра
- США — 102,1 сантиметра
- Нигерия — 97,9 сантиметра
- Южная Корея — 96,5 сантиметра
- Япония — 96 сантиметров
- Китай — 95 сантиметров
- Индия — 92 сантиметра
В исследовании не объясняется, почему страны расположились именно в таком порядке. Большие ягодицы у женщин ЮАР могут быть связаны с тем, 68% из них имеют избыточный вес, приводит Daily Mail данные научной статьи из журнала PeerJ.
Второе место Аргентины издание попыталось объяснить тем, что в этой стране делается большое количество пластических операций (400 тысяч в 2021 году), в том числе по увеличению ягодиц.
В Швеции, считающейся страной достаточно стройных людей, оказывается, по данным Агентства здравоохранения страны, половина взрослых имеют избыточный вес или страдают ожирением.