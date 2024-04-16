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Составлен топ стран с самыми большими ягодицами у женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Самые большие ягодицы у женщин из ЮАР — обхват бедер у жительниц составляет 106 сантиметров, Россия занимает шестое место из 17 стран в рейтинге, составленном компанией Gitnux.

Рейтинг стран с самыми большими ягодицами у женщин

  1. ЮАР — обхват бедер 106 сантиметров
  2. Аргентина — 104,1 сантиметра
  3. Швеция — 103,9 сантиметра
  4. Греция — 103,5 сантиметра
  5. Германия — 103,1 сантиметра
  6. Россия — 102,9 сантиметра
  7. Италия — 102,9 сантиметра
  8. Австралия — 102,8 сантиметра
  9. Канада — 102,3 сантиметра
  10. Нидерланды — 102,2 сантиметра
  11. Франция — 102,2 сантиметра
  12. США — 102,1 сантиметра
  13. Нигерия — 97,9 сантиметра
  14. Южная Корея — 96,5 сантиметра
  15. Япония — 96 сантиметров
  16. Китай — 95 сантиметров
  17. Индия — 92 сантиметра

В исследовании не объясняется, почему страны расположились именно в таком порядке. Большие ягодицы у женщин ЮАР могут быть связаны с тем, 68% из них имеют избыточный вес, приводит Daily Mail данные научной статьи из журнала PeerJ.

Второе место Аргентины издание попыталось объяснить тем, что в этой стране делается большое количество пластических операций (400 тысяч в 2021 году), в том числе по увеличению ягодиц.

В Швеции, считающейся страной достаточно стройных людей, оказывается, по данным Агентства здравоохранения страны, половина взрослых имеют избыточный вес или страдают ожирением.

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