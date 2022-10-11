Средний размер полового члена — чуть больше 13 сантиметров в длину, однако почти половина мужчин недовольна своим органом, считая, что пенис должен быть больше. Какой же размер идеальный, по мнению мужчин и женщин? И как себя оценивают представители разных стран?

Правильным признается следующее измерение длины полового члена — стоящему прямо мужчине накладывают линейку сверху на полностью эрегированный пенис. Ширину определяют в самой широкой части члена.

Самое масштабное и объективное, по мнению авторов, исследование длины полового члена было проведено в 2015 году. Его результаты опубликовали в British Journal of Urology International. Команда ученых собрала данные о 15 521 мужчинах из разных стран мира.

Оказалось, что средний размер пениса в спокойном состоянии — 9,16 сантиметра, а в эрегированном — 13,12 сантиметра. Крайние величины (большие и маленькие половые органы) встречаются крайне редко: только у пяти мужчин из ста половой орган длиннее 16 сантиметров. Так же редко встречаются мужские половые органы короче десяти сантиметров.

Несмотря на это, результаты опросов показывают, что только 55% мужчин довольны длиной и обхватом своего члена.

«Мужчинам свойственно преуменьшать размер своего члена, опираясь на крайне неточные данные о его длине у других мужчин», — отмечал ведущий автор статьи, психиатр Дэвид Вил.

Средняя продолжительность оргазма мужчины составляет 6 секунд. Женщины — 23 секунды.

По мнению ученых, частично в этом виноваты режиссеры порнографических фильмов, отбирающие актеров за величину их гениталий, а также авторы многочисленных сообщений, где «нормой» часто называют 17,78 сантиметра. При этом 85% женщин полностью устраивают размеры пениса партнера.

Размер и страна

Серьезных исследований о размерах мужского достоинства в разных странах не проводилось. Согласно опросу, проведенному онлайн-аптекой From Mars, самые внушительные — жители Эквадора, Камеруна, Боливии, Судана и Гаити с длиной пениса от 16 до 17,6 сантиметра. Замкнули рейтинг камбоджийцы — 10,4 сантиметра.

Длина члена у французов — 15,7 сантиметра, испанцев — 13,8 сантиметра, американцев и японцев — 13,6 сантиметра, китайцев — 13 сантиметров. Россия в этом списке не представлена.

EveryoneWeb приводит другие цифры. Самые «крупнокалиберные» — мужчины из Конго с 18 сантиметрами, а самые «мелкие» из Южной Кореи — 9,4 сантиметра. Цифра России — 13,2 сантиметра. У французов — 16 сантиметров, испанцев — 14 сантиметров, американцев — 13 сантиметров, китайцев — 11 сантиметров.

«Длина полового члена не влияет на качество секса. А вот его твердость и обоюдное согласие участников процесса — влияют. Для оргазма необходимы фрикции, совершаемые у входа во влагалище, и для этого нужна только твёрдость полового члена», — рассказывал уролог Евгений Греков.